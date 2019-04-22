Азербайджанец Эльнур Самедов одержал победу техническим нокаутом над Айком Шахназаряном и завоевал титул Continental в легком весе Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который приравнен к званию чемпиона Европы.

В ходе поединка Самедов был более активным, шел вперед и, вероятно, лидировал на судейских записках. Но они не пригодились. После восьмого раунда (всего их должно было быть 12) Шахназарян, находясь в углу, отказался от продолжения поединка, сославшись на травму.

Бой состоялся в подмосковной Жуковке в «Академии бокса» имени Флойда Мейвезера в рамках боксерского вечера под названием «Проспект». Поединок Самедова и Шахназаряна, которому до боя принадлежал титул WBA Continental, был главным.

Отметим, что и азербайджанец, и армянин представляют Россию. Эльнуру Самедову 25 лет. Он родился в Азербайджане, но сейчас живет в далеком Ноябрьске. Его тренирует Владимир Родин.

Бой с Шахназаряном был для Эльнура десятым в карьере. В активе Эльнура девять побед (две нокаутом) и одно поражение.

Шахназарян опытнее Самедова. Житель Самары провел 26 боев, в которых одержал 23 победы. От Самедова он потерпел свое третье поражение, уступив впервые за последние четыре года.

Возвращаясь к азербайджанскому боксеру, отметим, что ранее спортсмен завоевал титул чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB (2017), а также титул чемпиона России среди боксеров-профессионалов (2019).

После победы Эльнура торжественно встречали в Ноябрьске. Многочисленные поклонники с флагами Азербайджана и России приехали в аэропорт, чтобы лично поздравить Самедова с завоеванием титула и буквально носили боксера на руках.