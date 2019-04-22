Эльнур Самедов победил Шахназаряна и отобрал у него титул чемпиона Европы Технический нокаут; фото; видео
Азербайджанец Эльнур Самедов одержал победу техническим нокаутом над Айком Шахназаряном и завоевал титул Continental в легком весе Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который приравнен к званию чемпиона Европы.
Бой состоялся в подмосковной Жуковке в «Академии бокса» имени Флойда Мейвезера в рамках боксерского вечера под названием «Проспект». Поединок Самедова и Шахназаряна, которому до боя принадлежал титул WBA Continental, был главным.
В ходе поединка Самедов был более активным, шел вперед и, вероятно, лидировал на судейских записках. Но они не пригодились. После восьмого раунда (всего их должно было быть 12) Шахназарян, находясь в углу, отказался от продолжения поединка, сославшись на травму.
Отметим, что и азербайджанец, и армянин представляют Россию. Эльнуру Самедову 25 лет. Он родился в Азербайджане, но сейчас живет в далеком Ноябрьске. Его тренирует Владимир Родин.
Бой с Шахназаряном был для Эльнура десятым в карьере. В активе Эльнура девять побед (две нокаутом) и одно поражение.
Шахназарян опытнее Самедова. Житель Самары провел 26 боев, в которых одержал 23 победы. От Самедова он потерпел свое третье поражение, уступив впервые за последние четыре года.
Возвращаясь к азербайджанскому боксеру, отметим, что ранее спортсмен завоевал титул чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB (2017), а также титул чемпиона России среди боксеров-профессионалов (2019).
После победы Эльнура торжественно встречали в Ноябрьске. Многочисленные поклонники с флагами Азербайджана и России приехали в аэропорт, чтобы лично поздравить Самедова с завоеванием титула и буквально носили боксера на руках.
Примечательно, что накануне победы у боксера родилась дочь. С двумя замечательными событиями азербайджанского боксера поздравил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
«Эльнур завоевал титул WBA Continental в легком весе, победив Айка Шахназаряна, лишив соперника этого титула, - написал глава региона на своей странице в соцсети. - Эта победа привела его в топ-15 боксеров мирового уровня. Теперь будем болеть за нашего боксера на мировых поединках. Рад за Эльнура и его тренера Владимира Родина».