В одном из районов Стамбула обрушился четырехэтажный жилой дом, пишет турецкое издание Posta.



"Сегодня в районе Кагытхане из-за обвала опорной стены рухнул четырехэтажный дом. Жильцы дома были эвакуированы. В результате происшествия пострадавших или погибших нет. Проживающие в соседних домах жители также были эвакуированы из-за угрозы обрушения их домов", - говорится в заявлении губернатора провинции Стамбул.

Агентство Ihlas пишет, что дом оказался на краю обрыва из-за селя, который подмыл почву под фундаментом здания.