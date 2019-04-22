Место и время встречи Путина и Ким Чен Ына рассекретили

Отмечается, что встреча двух лидеров состоится на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Его выбрали местом встречи из-за жестких требований к безопасности Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

После переговоров Владимир Путин отбудет в Пекин, где 25-27 апреля состоится второй форум китайской инициативы «Пояс и путь». А Ким Чен Ын останется во Владивостоке, где посетит туристические достопримечательности и места, где побывал его отец Ким Чен Ир в ходе визита в 2002 году.

Жить северокорейский лидер также будет в кампусе университета. Так как комплекс изначально строился с расчетом на проведение саммитов, на его территории есть несколько гостиничных корпусов люксового уровня.

Занятия у студентов университета с 23 по 27 апреля отменены.

Вместе с северокорейским вождем прибудет делегация из 230 человек. Все они приедут на легендарном бронированном поезде, на котором по России путешествовал отец нынешнего вождя КНДР Ким Чен Ир.