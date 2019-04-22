Место и время встречи Путина и Ким Чен Ына рассекретили
Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Отмечается, что встреча двух лидеров состоится на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Его выбрали местом встречи из-за жестких требований к безопасности Ким Чен Ына.
После переговоров Владимир Путин отбудет в Пекин, где 25-27 апреля состоится второй форум китайской инициативы «Пояс и путь». А Ким Чен Ын останется во Владивостоке, где посетит туристические достопримечательности и места, где побывал его отец Ким Чен Ир в ходе визита в 2002 году.
Жить северокорейский лидер также будет в кампусе университета. Так как комплекс изначально строился с расчетом на проведение саммитов, на его территории есть несколько гостиничных корпусов люксового уровня.
Занятия у студентов университета с 23 по 27 апреля отменены.
Вместе с северокорейским вождем прибудет делегация из 230 человек. Все они приедут на легендарном бронированном поезде, на котором по России путешествовал отец нынешнего вождя КНДР Ким Чен Ир.