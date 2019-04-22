Рестораны Баку и Сумгаита предупредили

О возможном приостановлении деятельности предприятий общественного питания заявили в Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана. К такому решению в ведомстве пришли по результатам проведенного в Баку и Сумгаите исследования, заявил сегодня журналистам глава аппарата министерства Вугар Керимов.

По словам Керимова, в ходе мониторинга степени загрязнения атмосферы предприятиями общественного питания было установлено четыре ресторана, не имеющих необходимого оборудования для очистки выбросов. Это Green House, Dədə Qorqud, Qubadlı - в Сумгаите, а также Qədim Şəki - в Баку.

"Министерство направило этим объектам обязательное к исполнению уведомление. В противном случае их деятельность может быть приостановлена", - отметил Керимов.