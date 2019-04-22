Госдеп заявил об активности «Хезболлах» в Азербайджане

Представители военизированной ливанской организации и политической партии «Хезболлах» присутствуют в ряде государств, их сфера влияния не ограничивается Ближним Востоком. Представители сети были выявлены, например, в Азербайджане.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на РИА Новости, об этом в ходе брифинга для журналистов сказал координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

«Сеть «Хезболлах» не ограничивается Ближним Востоком... Активность «Хезболлах» в прошедшие годы была выявлена в таких странах, как Азербайджан, Болгария, Кипр, Нигерия, Панама, Перу и Таиланд», - сказал он.