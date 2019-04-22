В Газахе студента убили из-за 25 манатов
В Газахе одиннадцатиклассник из-за денежного долга убил студента колледжа, сообщает Report.
Согласно инфрмации, студент-третьекурсник Газахского государственного социально-экономического колледжа 20-летний Рахиль Джаладдинли дал в долг учащемуся 11-го класса средней школы села Чайлы №2 Магерраму Годжаеву приблизительно 25-30 манатов.
Когда Р.Джалладинли потребовал деньги обратно, М.Годжаев вернул часть их. Это вызвало спор между ними. В результате М.Годжаев нанес Р.Джаладдинли удар ножом в область сердца, от которого последний скончался на месте происшествия.
М.Годжаев задержан. В Газахской районной прокуратуре ведется расследование.