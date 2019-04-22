США объявили награду за информацию о деньгах «Хезболлах»

Соединенные Штаты обещают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, «позволяющую сорвать финансовые операции «Хезболлах» в поддержку терактов». Об этом на брифинге в Центре для иностранных журналистов сказал помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф, передает ТАСС.

"Мы намерены положить конец потоку средств «Хезболлах» и с этой целью объявляем о награде на сумму до 10 млн за информацию, а также о других мерах, имеющихся у правительства США, - сообщил он. - Вся информация, которая будет поступать к нам, будет храниться в секрете".

По его словам, те, кто будет готов предоставить информацию о финансовых операциях «Хезболлах», могут использовать сайт минюста.

"Уверен, что предложение о награде, с которым мы выступаем сегодня, создаст стимулы к тому, чтобы нам предоставили информацию, которая позволит нам ликвидировать сеть финансирования «Хезболлах», - добавил он.

В свою очередь помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли отметил, что "США используют все имеющиеся возможности для того, чтобы ликвидировать все источники средств финансирования «Хезболлах».