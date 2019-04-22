От Ирана потребовали «изменить поведение»

По его словам, действия США посылают Ирану ясный сигнал.

«Иранскому режиму необходимо понять, что он должен изменить поведение сейчас или продолжить платить цену за свое дестабилизирующее поведение, которое только вредит иранскому народу», - написал Болтон в Twitter.

В понедельник президент США Дональд Трамп принял решение с начала мая 2019 года не выводить другие страны из-под действия американских санкций за закупку нефти у Ирана. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс отмечается, что это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти и лишить иранский режим основного источника доходов.