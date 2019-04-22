У Михаила Саакашвили, который сообщил о возможном приезде в Украину, нет оснований для законного въезда в страну, заявили в Госпогранслужбе Украины, пишут украинские СМИ.

"Данное лицо в сентябре 2017 года незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов", - говорится в сообщении. В связи с этим в отношении Саакашвили действует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

Сам экс-губернатор Одесской области заявил, что готов подождать.

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожиданий», — написал Саакашвили в Facebook.

