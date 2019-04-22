Отмечается, что наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, в 20 километрах от центра ливийской столицы. Стороны конфликта пока не сообщают ни о потерях во время этих боев, ни о том, удалось ли какой-либо из сторон добиться успехов.

Если Хафтару удастся захватить Триполи, то его армия получит почти полный контроль над Ливией.

По данным ООН, в результате столкновений между армией Хафтара и сформированным при поддержке ООН правительством национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа погибли 246 человек, 1228 человек пострадали.