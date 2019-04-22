Хафтар возобновил наступление на Триполи Идут бои
Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи, сообщает испанское агентство ЭФЭ.
Отмечается, что наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, в 20 километрах от центра ливийской столицы. Стороны конфликта пока не сообщают ни о потерях во время этих боев, ни о том, удалось ли какой-либо из сторон добиться успехов.
Если Хафтару удастся захватить Триполи, то его армия получит почти полный контроль над Ливией.
По данным ООН, в результате столкновений между армией Хафтара и сформированным при поддержке ООН правительством национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа погибли 246 человек, 1228 человек пострадали.