Пакистан намерен подписать с Россией многомиллиардный контракт на покупку истребителей, боевых вертолетов, систем ПВО, танков и даже военных кораблей - на общую сумму $9 миллиардов, пишет российское издание Утро.ру со ссылкой на IRNA.

Какую конкретно военную технику российского производства закупит Пакистан, официально не сообщается. По мнению заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, речь, в частности, может идти о новом легком истребителе МиГ-35 и тяжелом транспортном вертолете Ми-26Т2.

На данный момент крупнейший поставщик боевой техники и вооружений в Пакистан – это Китай. С 2008 по 2018 год было поставлено оружия на сумму более $6,4 миллиарда. На втором месте США с контрактами на $2,5 млрд, на третьем Италия – 471 миллион.

Если информация подтвердится, Россия может стать крупнейшим поставщиком военной техники в Пакистан. После недавнего индо-пакистанского конфликта стало очевидным, что обе страны в ближайшие годы будут уделять большое внимание армии, в том числе закупать новые истребители.