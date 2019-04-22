Российскую авиабазу в Армении усилят новыми истребителями

Многоцелевые истребители Су-30СМ поставят на российскую авиабазу на аэродроме Эребуни в Армении для замены стоящих на вооружении самолётов МиГ-29. Всего планируется поставить 18 машин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

Перевооружение планируется начать уже в следующем году, оно будет проходить в два этапа, чтобы летчики не прекращали выполнять задачи по назначению, поскольку им придется переучиваться на новые истребители.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.