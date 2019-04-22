Назарбаев выдвинул Токаева кандидатом в президенты

Первый президент Казахстана, председатель партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев предложил во вторник выдвинуть от правящей партии кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы 9 июня, передает ТАСС.

"Я выношу на рассмотрение съезда вопрос о выдвижении кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на пост президента Республики Казахстан", - сказал Назарбаев на XIX внеочередном съезде партии "Нур Отан".

Он отметил, что знает Токаева много лет по совместной работе. "Считаю его самым достойным на сегодняшний день кандидатом", - пояснил Назарбаев.

Назарбаев предложил казахстанцам поддержать Токаева на выборах президента республики.

"Касым-Жомарт Токаев - тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев. Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру — это будет безошибочным решением", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные выборы главы государства на 9 июня.