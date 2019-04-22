Пожар в Баку: есть погибший

Сегодня утром в доме по улице Зулькайдая Зулькайдаева в Хазарском районе Баку, принадлежащем Мамедову Гурбану Мамедтаги оглу, внезапно начался пожар, сообщает МЧС.

В результате пожара членам его семьи удалось выйти из дома, но сам Мамедов, оставшийся в квартире, скончался.

По факту проводится расследование.

Отметим, что в результате пожара в трехкомнатном доме общей площадью в 100 квадратных метров, сгорели горящие конструкции веранды на площади в 43 квадратных метра, а также потолка площадью в 15 квадратных метров, говорится в сообщении МЧС.

Остальная часть дома и соседние дома были защищены от огня. Пожар был потушен пожарными бригадами.