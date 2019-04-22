18 апреля Официальный импортер BMW в Азербайджане компания Improtex Motors провела в Elektra Hall презентацию долгожданной новинки в сегменте седан – совершенно новый BMW 3 серии. Седьмое поколение BMW 3 серии фокусируется на спортивном наследии модели, гоночные успехи которой обеспечили ей культовый статус. BMW 3 серии продолжает устанавливать новые стандарты в своем сегменте в отношении динамичности, качества исполнения и инновационной составляющей.

Новый дизайн экстерьера с четкими линиями и рельефными поверхностями демонстрирует современный и динамичный характер нового седана BMW 3 серии. Автомобиль стал на 85 мм длиннее своего предшественника (теперь 4 709 мм), на 16 мм шире (1 827 мм) и всего на 1 мм выше (1 442 мм). Длина колесной базы увеличена на 41 мм (2 851 мм), а колея стала шире на 43 мм спереди и 21 мм сзади. Новые пропорции наделяют автомобиль еще большей маневренностью и устойчивостью. Светодиодные передние противотуманные фары и воздушные заслонки встроены в боковые воздухозаборники бампера, которые в линии Luxury Line расположены горизонтально. Узнаваемый профиль автомобиля формируют характерные линии, проходящие вдоль боковой части кузова, а также выпуклые пороги. Контур боковых окон с неизменным изгибом Хофмайстера теперь плавно переходит в задние стойки кузова. Горизонтальные линии и узкие, слегка затемненные светодиодные фонари придают задней части автомобиля широкий, мускулистый вид.

При разработке конструкции кузова и технологии шасси нового BMW 3 серии Седан был установлен ряд четких приоритетов: улучшенная динамика движения, высокая маневренность, идеальная точность рулевого управления и превосходное торможение. Новый BMW 3 серии Седан весит меньше предшественника (в зависимости от комплектации, разница составляет до 55 кг). Кроме того, он имеет низкий центр тяжести, сбалансированное распределение нагрузки по осям в соотношении 50:50, а также жесткий кузов и энергоемкую подвеску.

Значительно расширенный набор инновационных систем помощи водителю в новом BMW 3 серии Седан подчеркивает ведущую роль концерна в разработке технологий автономного вождения. Опционально доступны активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, ассистент вождения с системой предупреждения об опасностях при перестроении и наезде сзади, а также система помощи при выезде с парковки задним ходом. Также доступен ассистент вождения Professional, который включает в себя все функции, повышающие комфорт и безопасность. Среди них – ассистент рулевого управления и удержания автомобиля в полосе с активной защитой от боковых ударов. Усовершенствованный проекционный дисплей отличается увеличенной диагональю и улучшенной графикой и может отображать еще более разнообразный контент.