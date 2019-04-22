На фотографиях, присланных в редакцию haqqin.az видно, что практически на протяжении всей трассы образовались выбоины, «гармошки» и трещины. На некоторых участках дороги это приводит даже к аварийным ситуациям.

Все бы ничего, но речь идет о трассе с бетонным покрытием, которая считалась, чуть ли не эталонной в Азербайджане. Ее строительство было завершено в 2008 году, и обошлась она казне по разным подсчетам от 600 миллионов до миллиарда манатов. Тут уместно напомнить, что в те времена манат в обменниках ценился выше доллара. Несмотря на то, что представители Минтранса, Азерйолсервиса и компании «Аккорд» уверяли в том, что дорога гарантированно прослужит как минимум 30 лет, первые трещины на ней образовались спустя всего три года.

При этом трещины и выбоины, систематически ремонтировались под странным оправданием – «косметический ремонт». Но косметический ремонт не помог, и последние несколько лет езда по этой дороге превратилась в сущий ад.

Так что же произошло? Государство выделило сотни миллионов манатов на масштабное строительство дороги, а она не прослужила и трети своего срока. Теперь в условиях кризиса государству придется снова выделять десятки, а то и сотни миллионов на ее реконструкцию. На лицо явная преступная халатность, если не саботаж. Кто виноват? Минтранс, Азерйолсервис, Аккорд или кто-то еще? К сожалению, в таких грандиозных провалах обычно виноватых не находят.