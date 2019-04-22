Журналистку жестоко избили в бакинском отеле Обновлено 11:29

В отделении полиции Мехтиабада заявили haqqin.az, что сотрудники медиа-структуры Star Media накануне в полночь прибыли в отель-ресторан Oscar для того, чтобы снять репортаж. Между ними и сотрудниками отеля возник конфликт, в ходе которого была избита женщина. Сейчас по факту ведется расследование.

В Star Media факт подтвердили и сказали, что женщина-журналист все еще в больнице. 

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В отеле-ресторане Oskar, расположенном в поселке Фатмаи в Апшеронском районе, накануне вечером избили 39-летнюю Жалю Алиеву.

Женщина сказала, что она журналист и приехала в отель-ресторан после жалобы, чтобы разобраться. После этого и начался конфликт. Работает ли действительно Ж.Алиева в СМИ, пока неизвестно.

Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров подтвердил факт избиения. По его словам, избитую женщину бригада скорой помощи доставила в Клинический медицинский центр, где ей поставили диагноз – черепно-мозговая травма.

Напомним, что 23 сентября прошлого года в этом же отеле-ресторане было найдено тело Айсель Оруджевой. Тогда сотрудники полиции по горячим следам нашли убийцу, который нанес женщине множество ножевых ранений. Им оказался ранее уже судимый за убийство Нариман Алиев.

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