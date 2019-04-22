Умер великий герцог Люксембургский Жан

Великий герцог Люксембургский Жан, занимавший престол в 1964-2000 годах, умер в возрасте 98 лет. Об этом во вторник сообщил его сын, великий герцог Анри, передает агентство ТАСС.

"С великой скорбью сообщаю о смерти моего любимого отца, его Королевского Высочества великого герцога Люксембургского Жана, который оставил нас в окружении семьи", - приводит пресс-служба монаршего двора слова Анри.

Великий герцог Люксембургский Жан отрекся от короны и передал ее Анри в октябре 2000 года, при этом сохранив все свои титулы.