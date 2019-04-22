Вернувшийся в сознание российский писатель, телеведущий Дмитрий Быков уже готов вести эфир в четверг, врачи не возражают, заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, пишет РИА Новости.

"Поговорил с Дмитрием Быковым по телефону. Он рвется вести эфир уже в четверг. Я оставил решение этого вопроса за врачами. Врачи, вроде, не возражают. Запишемся тогда", - написал в своем telegram-канале Венедиктов.

Дмитрий Быков 16 апреля был госпитализирован в уфимскую больницу с подозрением на инсульт, однако позже диагноз не подтвердился. 18 апреля писатель был доставлен на самолете в Москву для госпитализации в одну из московских клиник с целью продолжения интенсивного лечения.