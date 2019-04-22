Пашинян назначил брата своего водителя директором таможни
Премьер-министр Никол Пашинян на днях назначил двоюродного брата своего водителя директором таможенного пункта по оформлению документов автотранспортных средств «Норагавит». Об этом пишет газета «Жаманак».
«Напомним, что две недели назад Пашинян поручил уволить на этом таможенном пункте сотрудника, который прислонил флаг к стене, а позже был уволен и начальник таможни. Двоюродный же брат водителя премьер-министра в новой Армении весьма быстро получает повышения в должности. Ранее он был назначен начальником карго аэропорта, что также считается весьма прибыльной должностью», - отмечает издание.