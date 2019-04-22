После случившейся в июле прошлого года аварии, которая привела к сбою в энергосистеме страны, полностью восстанавливается теплоэлектростанция «Азербайджан» в Мингячевире, ввиду истечения срока эксплуатации распоряжением Президента Ильхама Алиева восстанавливается и реконструируется на высоком уровне. Являющейся самой большой ТЭС на Южном Кавказе, и обеспечивающей 43% от всей потребности в электроэнергии в республике, на восьмиблочной теплоэлектростанции «Азербайджан» по всем параметрам осуществляются строительные, реконструкционные и восстановительные работы.

До сегодняшнего дня в рамках «Программы реабилитации» на энергоблоке №6 были проведены комплексные работы по реконструкции, и в результате ремонтных работ было устранено ограничение мощности в 60 МВт. После замены всех элементов на новые в энергоблоке №7 и в автотрансформаторе связи №1 второй цепи 500-кВ-ой ОРУ, они были введены в строй. В итоге мощность блока №7 от 250 МВт была доведена до максимального предела - до 310 МВт. Наряду с этим, также осуществлен ремонт на электролизных установках для производства водорода, и на кислородных установках.

В настоящее время ремонтируется здание офиса, где будут расположены цеха и лаборатории, реконструируется химический цех, ведется работа по заливке фундамента под чаны, установке новых чанов, и по изоляции труб. Параллельно продолжается ремонт в здании, в котором будут расположены водородный, азотно-кислородный, воздушный компрессорный цех, а также в существующей противопожарной насосной станции, находящейся на входе станции, и осуществляется работа по переноске масляного хозяйства. На ТЭС строятся новое административное здание и центр управления. Реализуется работа по установке электронного ограждения по периметру территории и установке системы видеонаблюдения. Осуществляется покраска и восстановление фасада дымовой трубы №1, завершена аналогичная работа на дымовой трубе №2. Наряду с этим, продолжается капремонт на водоотводящих каналах насосных станций охлаждающей воды. Проводится работа по строительству и монтажу реагентного хозяйства, в том числе по демонтажу 9-го котла.