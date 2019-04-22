В Баку на проспекте Гейдара Алиева произошла цепная авария с участием трех автомобилей - Mercedes E-class, Toyota Prado и еще одной Toyota, которая, в свою очередь, ударилась об автомобиль перед ним, сообщает Trend.

По словам свидетелей ДТП, авария произошла из-за несоблюдения дистанции между автомобилями, движущимися в направлении города. В результате автомобилям нанесен материальный ущерб.

На место аварии были привлечены сотрудники полиции. Из-за ДТП на вспомогательной дороге проспекта возникла пробка.