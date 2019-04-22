Убийцу журналистки отправили в тюрьму на 30 лет

Спустя полгода после убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой, суд вынес приговор 21-летнему обвиняемому Северину К., признанному виновным в изнасиловании и убийстве телеведущей, согласно которому 30 лет он проведет за тюремной решеткой, пишет Дойче велле.

Суд счел, что преступление было совершено не из-за профессии Мариновой, основным намерением злоумышленника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, было изнасилование случайно встретившейся ему женщины. Кроме того, подсудимый сознался в совершении преступления, избежав таким образом пожизненного заключения.

Тело 30-летней телеведущей было найдено 6 октября в Русе, на севере Болгарии. Маринова подверглась нападению во время пробежки, после чего ее изнасиловали и задушили. Спустя три дня в немецком городе Штаде близ Гамбурга был задержан подозреваемый Северин К., скрывавшийся у родственников, и выслан в Болгарию.

За несколько дней до смерти Маринова взяла интервью у двух журналистов, которые занимались расследованием предполагаемых растрат средств от ЕС бизнесменами и политиками.