Экстрадированного из Азербайджана экс-главу таможни освободили в Кыргызстане

Бывший глава Таможенной службы Кыргызстана Адамкул Жунусов, которого следствие подозревает в коррупции и которого не так давно экстрадировали из Азербайджана, находится уже дома. Об это сообщает издание "Фабула пресс".

Отметим при этом, что 5 апреля этого года дело было передано в суд. До этого во время следствия Жунусова заключали под стражу до 4 февраля. Позже арест ему продлили до 4 апреля, и о дальнейшем продлении меры пресечения информации нет.

Источник в правоохранительных органах сообщил VB.KG, что уголовное дело Адамкула Жунусова рассматривается судьей Октябрьского райсуда Бишкека Болотом Абдылдаевым. Сам судебный процесс в связи ухудшением здоровья Жунусова был перенесен на 24 апреля текущего года. Где именно находится Жунусов сейчас, неизвестно.

Напомним, бывший глава Таможенной службы Кыргызстана Адамкул Жунусов подозревается в коррупции. В августе 2018 года он был объявлен в розыск и заочно судом Первомайского райсуда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2018 года в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в городе Баку прибывшим рейсом Нью-Йорк – Баку он был задержан и доставлен в сопровождении сотрудников ГСБЭП в Кыргызстан.