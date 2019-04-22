ФБР рассекретило документы о «бегстве» Гитлера в Аргентину

Об этом говорится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ФБР.

Федеральным бюро расследований рассекречены документы, согласно которым в 1945 году ведомство, проверяя информацию о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля, рассматривало также версию о бегстве фюрера в Аргентину.

В документе со ссылкой на одного из сотрудников ФБР говорится, что Гитлер после падения Берлина якобы уплыл на подводной лодке в Аргентину. Там высокопоставленными чиновниками ему было предоставлено ранчо. Отмечается, что фюрер к тому времени сбрил усы, а также страдал от астмы и язв. Затем Гитлер в течение многих лет якобы жил в предгорьях Анд.

При этом американские разведчики сочли сообщения о побеге Гитлера в южноамериканскую страну недостоверными и не стали искать лидера нацистов из-за неполной информации, передает РИА Новости.

Помимо Гитлера, в докладе фигурируют имена еще 50 фашистов, бежавших из Третьего рейха. Все описываемые действия якобы происходили через две недели после падения Берлина (май 1945 года). Доклад датируется 21 сентября 1945 года.Засекреченные сведения были переданы первому директору ФБР Эдгару Гуверу.

По официальной версии, Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.