Спасатели нашли погибшего под лавиной рядового Фарруха Мамедова

В результате проведенных группой горных спасателей Службы спасения особого риска МЧС мероприятий сегодня утром было найдено тело военнослужащего – рядового Фарруха Фарман оглу Мамедова, пропавшего в результате схода снежной лавины в Дашкесанском районе Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Тело военнослужащего было передано по назначению.

Напомним, в начале марта военнослужащие азербайджанской армии – прапорщик Хафиз Мадат оглу Абдуллаев и военнослужащий сверхсрочной службы солдат Фаррух Фарман оглу Мамедов, перемещаясь в направлении позиции, попали под снежную лавину.