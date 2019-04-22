Синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Днем возможен кратковременный дождь. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-8 тепла, днем 11-15, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.
В районах Азербайджана днем местами ожидаются дожди. Утром туман, прогнозируется восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 4-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью до восьми градусов мороза, днем воздух прогреется до семи градусов тепла.