Прокуратура и полиция о резонансном ДТП в Баку

Сотрудники Хатаинского районного управления полиции и прокуратуры задержали и привлекли к следствию водителя, подозреваемого в совершении ДТП на территории района и скрывшегося с места происшествия, сообщает haqqin.az со ссылкой на совместное заявление Главного управления полиции города Баку и Бакинской городской прокуратуры.

Согласно информации, Агиль Бабаев (1972 года рождения), находясь за рулем своего автомобиля Audi A8 с государственным регистрационным номером 10-SR-111, сбил на проезжей части Неапольской улицы в Хатаинском районе Баку пешехода Шамо Агаева и скрылся с места ДТП. Агаев от полученных травм скончался на месте происшествия.

В связи с произошедшим в следственном отделе районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения и нарушение правил эксплуатации транспортного средства, при причинении смерти по неосторожности) и 264 (покидание места дорожно транспортного происшествия).

В результате оперативно-розыскных мероприятий Бабаев был задержан в качестве подозреваемого и допрошен в присутствии адвоката.

Следствие по факту продолжается.