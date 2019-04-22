В Индонезии члены избиркома массово умерли после выборов

В Индонезии проведут расследование после того, как при подсчете голосов на недавних выборах от переутомления умерли 54 человека, заявил глава Центризбиркома страны Ариф Будиман. Об этом пишет газета The Straits Times.

Сегодня же агентство Antara сообщило, что число умерших увеличилось до 92-х человек.

Будиман отметил, что еще 32 человека попали в больницы, речь идет прежде всего о работниках избирательных участков и полицейских.

«Мы оценим их самоотверженность. У них была очень тяжелая работа с большим количеством обязанностей», — сказал глава ЦИК.

Общие выборы, на которых жители страны голосовали за президента и членов парламента, прошли в Индонезии 17 апреля. Явка составила около 80% из 192-х миллионов жителей страны, имеющих право голоса. Были открыты более 800 тысяч кабин для голосования. Сотрудники избирательных участков должны были закончить подсчет бюллетеней в вечер выборов. Это были самые масштабные выборы в истории.