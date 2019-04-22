Дмитрий Медведев едет в Ереван

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на следующей неделе совершит визит в Армению с целью участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. Об этом сказал журналистам посол России в Армении Сергей Копыркин, пишет Sputnik Армения.

По словам посла, армяно-российские отношения имеют прочную основу и устремлены в будущее: "...Братские союзнические отношения между нашими странами отвечают коренным и кровным интересам наших народов. И должен сказать, что ожидаем приезд Дмитрия Медведева в Ереван для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС".

Российский посол не забыл отметить и регулярные встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.