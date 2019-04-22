«Исламское государство» взяло ответственность за теракт на Шри-Ланке

«Исламское государство» взяло ответственность за серию терактов на Шри-Ланке, в результате которой погиб 321 человек. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, со ссылкой на заявление террористов.

Раньше правительство страны подозревало в организации терактов местную исламистскую группировку. Ее активисты до сих пор не были замечены в масштабных нападениях, их подозревали преимущественно в попытках осквернить буддистские святыни.