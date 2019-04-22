«Азеришыг» и «Азерэнержи» готовы к «Формуле 1»
С целью обеспечения бесперебойным энергоснабжением мест проведения Гран-при Азербайджана Формулы 1, которое пройдет 26-28 апреля в Баку, проведены организационные и технические мероприятия. Об этом haqqin.az рассказал руководитель пресс-службы «Азеришыг».
Будет организовано дежурство ответственных должностных лиц центрального аппарата ОАО «Азеришыг» и «Азерэнержи», а также Управления регионального электроснабжения и продаж. Приняты необходимые меры по предотвращению любых возможных аварийных ситуаций.
По словам Т.Мустафаева, приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии в места проведения соревнований.
В сферах услуг, подчиняющихся Технической дирекции, и Управлению автотранспорта будут организованы дежурства и созданы необходимые запасы товаров и материалов.
«В дни соревнований будут временно приостановлены работы по реконструкции и капитальные ремонтно-строительные работы, за исключением устранения последствий аварий в местах проведения мероприятий», - отметил глава пресс-службы «Азеришыг».