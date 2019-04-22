Назван самый полезный продукт для печени
Диетологи выяснили, что самым полезным для печени фруктом является абрикос благодаря богатому содержанию пектина.
Пектин, содержащийся в абрикосах, обладает способностью связывать ионы тяжелых металлов, пестициды и другие опасные для здоровья вещества, а затем выводить их из организма, пишут "Известия".
Этот фрукт также снижает уровень холестерина. При заболеваниях печени нужно выбирать более кислые сорта абрикосов. Однако необходимо помнить, что абрикос противопоказан при гепатите.
Стоит отметить, что абрикосы положительно влияют и на здоровье сердца и сосудов. Они являются отличным средством для профилактики заболеваний щитовидной железы, улучшают память и помогают худеть.