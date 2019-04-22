Турецкий эксперт: «Отказ от поставок F-35 – удар по интересам США»

«Турция, как известно, планировала приобрести 100 самолетов F-35. То есть речь идет о 13-15 миллиардах долларов. Если этого не случится, убытки будет нести Вашингтон», - констатировал Имер.

По словам эксперта, в соответствии с соглашениями США обязаны передать Турции самолеты F-35, в противном случае, убытки будет нести американская сторона.

Отказ Вашингтона от поставок самолетов пятого поколения F-35 Турции нанесет ущерб интересам самих США. ЗРК C-400 на вооружении Турции обеспечат защиту турецкого воздушного пространства, тогда как потребность в самолетах пятого поколения Анкара может возместить, закупив их у других производителей. Об этом агентству «Анадолу» сказал заведующий кафедрой международных отношений турецкого Университета «Уфук», профессор Сенджер Имер.

Профессор привлек внимание к оценкам германских военных экспертов, доклад которых был обнародован командованием Люфтваффе.

«В Берлине также планировали закупить 100 самолетов F-35, однако эксперты призвали власти не делать этого. Они пришли к выводу, что F-35 не отвечают заданным параметрам. К примеру, эти самолеты могут проводить в воздухе без дозаправки лишь четверть заявленного времени. Кроме того, истребители очень часто не попадают в цель. Эксперты из США и Германии в один голос утверждают, что самолеты «Торнадо» и F-16 по техническим характеристикам превосходят F-35. Их использование в целях обороны нецелесообразно», - уверен турецкий эксперт.

По словам Имера, президент США Дональд Трамп должен привлечь к ответственности производителей оборонной продукции.

«Турция может приобрести альтернативу F-35 в Европе, России, Китае, наладить совместное производство самолетов пятого поколения. Таким образом, если Вашингтон откажется от поставок F-35 в Турцию, именно США будут нести убытки», - сказал эксперт.

Имер не исключил, что в случае вывода Турции за действие программы F-35, Анкара может начать переговоры с Москвой по поставкам Су-57, которые превосходит американские F-35. Кроме того, стороны могут наладить совместное производство военных самолетов.

Эксперт также привлек внимание к угрозам национальной безопасности Турции в Средиземном море.

«Турция и Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) должны создать совместные базы, что позволит им предотвратить угрозы. Угрозой для нацбезопасности Турции являются также F-35 на британских базах на Кипре. Причем это угроза не только для Анкары, но и всего региона. Турецкая авиация должна на постоянной основе патрулировать морскую зону у южных границ страны», - уверен Имер.