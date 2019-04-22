Нефть поставила новый рекорд года

Стоимость июньских фьючерсных контрактов на поставку нефти марки Brent впервые с начала года достигла 74,69 доллара за баррель, взлетев на 0,88% с уровня закрытия торгов.

Таким образом рынок реагирует на сделанное накануне заявление Вашингтона о том, что Штаты решили полностью отказаться от исключений по иранским санкциям. Ранее ограничения на поставку нефти из Ирана не касались восьми стран: Италия, Греция, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Тайвань, Турция.

Госсекретарь Майкл Помпео отметил, что после такого шага Белого дома «потрясения на рынке» нефти должны быть минимальными, однако сразу после решения США, 22 апреля, стоимость ближайших фьючерсных контрактов на поставку Brent взлетела на 3,25% и впервые за полгода достигла 74,31 доллара за баррель.