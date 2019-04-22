Растет число пользователей Nar 4G

Увеличение числа пользователей 4G стало возможным благодаря установке новых базовых станций по всей стране, а также росту проникновения смартфонов 4G. Таким образом, количество пользователей смартфонов в сети Nar за прошедший год увеличилось на 20%.

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года число пользователей интернета Nar 4G увеличилось на 110% и превысило 600 000. В целом, 25% абонентов Nar используют высокоскоростной интернет 4G.

Отметим, что Nar предоставляет свои услуги 4G не только на территории Баку и Апшерона, но и в центральных частях других городов и регионов страны. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество пользователей интернета в регионах увеличилось на 75%. 71% пользователей Nar 4G проживают в Баку, в то время как 29% из них живут в регионах. В результате предоставления высокоскоростного интернета базовыми станциями Nar 4G объем трафика интернета 4G вырос за год на 70%.

Наряду с качеством 4G, выгодные цены оператора также создают условия для того, чтобы абоненты пользовались мобильным интернетом еще интенсивнее. Неограниченные интернет-пакеты, тарифы, позволяющие клиентам приобретать интернет и минуты в пакете, также влияют на увеличение числа пользователей 4G Nar.

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.