Охрана окружающей среды в приоритете Expressbank фото; видео
Руководствуясь словами общенационального лидера Гейдара Алиева, уделявшего большое внимание вопросам окружающей среды: «Каждый человек должен посадить дерево, вырастить его и ухаживать за ним», коллектив Expressbank в честь Международного дня Земли провел акцию по посадке деревьев.
Экологическая акция прошла в Бинагадинском районе при поддержке Минэкологии и природных ресурсов и Исполнительной власти района.
Главной целью этой акции Expressbank, который регулярно уделяет большое внимание корпоративной социальной ответственности, является усиление общественного контроля за счет разъяснения важности защиты окружающей среды, восстановления экологического баланса и привлечения внимания людей к защите зеленых насаждений.
«Каждое дерево, посаженное сегодня, станет благим наследием для будущего, сыграет важную роль в сохранении экологического баланса в городе Баку и, в целом, на Апшеронском полуострове. Наша цель – помочь в защите окружающей среды посредством развития экологического просвещения и привлечь внимание общественности к этому вопросу», - заявила директор человеческих ресурсов банка Малахат Абдуллаева.
Во время акции сотрудники банка очистили территорию от отходов. Expressbank в рамках пропаганды важности охраны окружающей среды продолжит проводить подобные акции в рамках проекта по развитию экологического просвещения общества.
Стоит отметить, что Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сферы, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также страницах банка в соцсетях.