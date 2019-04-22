Беларусь ищет замену российской нефти

Беларусь надеется до конца 2019 года найти замену российской нефти, на качество которой в последнее время жаловалась, рассказал заместитель главы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

«Мы рассчитываем в этом году начать поставки», — передает слова Гриба ТАСС.

По его словам, в качестве приоритетных вариантов рассматриваются поставки через порты Украины и стран Балтии, которые также заинтересованы в «дополнительном заработке».

Ранее Гриб заявил о приостановке экспортных поставок светлых нефтепродуктов — моторных бензинов, авиационного керосина, дизельного топлива — в Украину, Польшу и страны Балтии, объяснив такое решение необходимостью обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок.

Минск обвинил Россию в низком качестве нефти, поступающей в белорусский участок нефтепровода «Дружба». Проблемы признала «Транснефть» — оператор российского участка нефтепровода.