Гран-при Азербайджана «Формулы-1» полностью обеспечен телекоммуникационными услугами

В рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который состоится 26-28 апреля в Баку, Министерством транспорта, связи и высоких технологий приняты все необходимые меры для обеспечения соревнований телекоммуникационными услугами.

В соответствии с потребностями Операционной компании «Бакинское городское кольцо» за счет резервов имеющейся инфраструктуры выделены оптические волокна в нужном количестве и направлениях, а также телефонная линия для обеспечения международного доступа.

Кроме того, предприняты необходимые меры по охране кабельно-канализационных сооружений на улицах и проспектах, через которые проходит «Бакинское городское кольцо».

В то же время, проделана соответствующая работа по обеспечению устойчивым и высокоскоростным интернетом. Для надежного обеспечения услуг радиосвязи и ТВ-вещания выделены оптические кабели с высоким параметром, а также около 500 единиц радиочастотных полос (номиналов), что позволит обеспечить бесперебойную работу используемых в ходе соревнований радиоэлектронных средств, телевизионных и FM-программ.