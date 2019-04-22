В Баку прошел концерт, посвященный Неделям Франкофонии, при поддержке Bakcell
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поддержала проведение концерта под названием Quoi? Où? Quand?, посвященного Неделям Франкофонии в Баку.
Концерт прошел с участием студентов Франко-азербайджанского университета (UFAZ), функционирующего в составе Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП).
В мероприятии приняли участие ректор вуза профессор Мустафа Бабанлы, посол Франции в Азербайджане Орелия Бушез, посол Греции в Азербайджане Николаос Канеллос, посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс, представители Bakcell и Французского института культуры, а также профессора и студенты UFAZ.
Франко-азербайджанский университет (UFAZ) является одним из престижных учебных заведений страны и всего региона. Организуя мероприятия, подобные Неделям Франкофонии, университет проводит работу в сфере популяризации французской культуры и языка, а также вносит свой вклад в развитие музыкальных и артистических навыков у студентов.
Спонсор концерта – компания Bakcell поддерживает развитие образования в стране, уделяя особое внимание студентам и молодежи Азербайджана.