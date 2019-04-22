Силы Хафтара в Ливии сбили военный самолет
Военный самолет сбит в Ливии при попытке атаковать военную авиабазу эль-Джуфра, занятую силами ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, пишет Росбалт.
Представитель армии Ахмед аль-Мисмари заявил, что воздушную цель засекли утром силы ПВО эль-Джуфры, еще два самолета успели уйти от поражения.
Обломки сбитого самолета разыскиваются, о жертвах не сообщается.
Накануне стало известно, что близ ливийской столицы Триполи идут ожесточенные бои с применением авиации.