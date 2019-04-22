Армянское СМИ: «Армения проголосует за Азербайджан на Евровидении»
Армения даст несколько баллов азербайджанскому исполнителю Чингизу Мустафаеву на предстоящем конкурсе «Евровидение», сообщает армянская газета «Иратес», ссылаясь на официальные источники.
Издание полагает, что данная инициатива будет претворена в жизнь в рамках платформы для мирно-гуманитарных программ, о которых говорилось после встреч между руководителями Армении и Азербайджана, а также главами МИД двух стран.
Песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал – 18 мая. Чингиз Мустафаев выступит с песней Truth («Правда»). Он примет участие во втором полуфинале и выйдет на сцену последним – 18-м.
Интересно, что в том же полуфинале выступит и армянская представительница Србук.
Также соперниками Чингиза Мустафаева по полуфиналу будут исполнители из Ирландии, Молдовы, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, России, Албании, Норвегии, Голландии и Северной Македонии.
По десять лучших исполнителей из каждого полуфинала получат право выступать в финале, где к ним присоединятся также Израиль, Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция.