Ильхам Алиев выделил деньги ветеранам Второй мировой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, участникам Второй мировой выделяется единовременная материальная помощь в размере 1 тысячи манатов; вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующими медалями и нагрудными знаками за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 500 манатов.

С этой целью из предусмотренного в госбюджете на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана будет выделено 5 миллионов манатов.