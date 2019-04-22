Вокзал Владивостока подготовили для въезда лимузина Ким Чен Ына видео
Во Владивостоке в канун визита северокорейского лидера Ким Чен Ына дорожные рабочие приспособили крутой автомобильный подъезд к железнодорожному вокзалу для лимузина главы КНДР.
По словам информированного источника, специалисты выровняли подъем дороги, которая находится рядом с багажным отделением.
Лимузин бы не преодолел крутой подъем из-за его длинной базы, отметил источник в комментарии Интерфаксу.
Машину с затонированными стеклами доставили специальным поездом. Вместе с ней прибыл целый кортеж сопровождающих. Сам Ким Чен Ын прибудет во Владивосток уже сегодня вечером на личном бронепоезде.
Во Владивосток уже прибыла его сестра Ким Ё Чжон.