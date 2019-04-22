Террористы ПКК напали на турецких военных Есть раненые
В Турции на воинскую часть в провинции Хаккари напали боевики террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК), сообщает Hurriyet.
Согласно информации, в результате нападения двое турецких военнослужащих получили ранения. После нападения на воинскую часть вооруженные силы Турции приступили к операциям против террористов ПКК.
Раненые военнослужащие на вертолете были доставлены в госпиталь.
Вооруженные силы Турции продолжают операцию против террористов ПКК.