Террористы ПКК напали на турецких военных Есть раненые

В Турции на воинскую часть в провинции Хаккари напали боевики террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК), сообщает Hurriyet.

Согласно информации, в результате нападения двое турецких военнослужащих получили ранения. После нападения на воинскую часть вооруженные силы Турции приступили к операциям против террористов ПКК.

Раненые военнослужащие на вертолете были доставлены в госпиталь.

Вооруженные силы Турции продолжают операцию против террористов ПКК.

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