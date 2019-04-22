Из-за наблюдавшихся в последние дни в Ленкорани интенсивных дождей произошли обвалы на участке автомобильной дороги Гиркан - Дашдатюк - Биласар, в частности, на дорогах, ведущих к селам Ханбулан, Дашдатюк и Биласар, сообщает Report.

К разрушениям отдельных участков дороги привели также стекающие с горного массива селевые потоки.

C целью осуществления мер по восстановлению дороги на территорию доставлена техника. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после нормализации погодных условий.