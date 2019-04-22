В Махачкале задержали строителей из Азербайджана
На одном из строительных объектов в Махачкале, в ходе оперативно-профилактических мероприятий, сотрудниками отдела иммиграционного контроля были выявлены граждане Азербайджана.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что все они осуществляли трудовую деятельность незаконно.
За отсутствие патентов, мигранты привлечены к административной ответственности, за незаконное осуществление трудовой деятельности (ст.18.10 КоАП РФ) к наложению штрафов от 2000 до 5000 рублей.
Владелец строительного объекта понесет ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан (ч.1 ст.18.15 КоАП РФ).