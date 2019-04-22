Женщина очнулась после 27-летней комы

В ФРГ после 27 лет комы очнулась женщина, попавшая в автокатастрофу с семьей в 1991 году, сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что врачи диагностировали у жительницы Объединенных Арабских Эмиратов Муниры Абдуллы после аварии серьезную черепно-мозговую травму. Сначала женщину пытались вылечить в ОАЭ, потом в Британии, но улучшений не было.

По данным издания, спустя 27 лет женщина очнулась и произнесла имя своего сына.

В 2017 году наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид узнал о ситуации семьи Абдуллы и оплатил лечение Муниры в Германии.

Планируется, что женщина продолжит лечение, но на родине в Абу-Даби.