Европейский футбольный союз (УЕФА) приветствует решение властей Азербайджана в преддверии финала Лиги Европы внести поправки в электронную визовую систему (https://evisa.gov.az), которая ранее требовала от заявителей подтверждение отсутствия ВИЧ и гепатита, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт УЕФА.

Таким образом, наша страна отреагировала на запрос Европейского футбольного союза, который был отправлен от имени болельщиков.

По мнению УЕФА, подобный вопрос визовой анкеты носил дискриминационный характер и мог повлиять на решение болельщиков посетить финал Лиги Европы и матчи финальной стадии Евро-2020.

Также напомним, что 11 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить финал Лиги Европы в Баку.

Согласно распоряжению, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на финал Лиги Европы, смогут с 15 мая по 1 июня получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны.

Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: официальное приглашение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), документ аккредитации АФФА, билет на финальную игру Лиги Европы УЕФА или документ, подтверждающий приобретение билета.

Также иностранцы могут получить электронную визу посредством системы ASAN Viza.

Финальная игра Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.