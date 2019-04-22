На Северном Кавказе задержали готовивших теракты боевиков ИГИЛ

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации «Исламское государство», передает ТАСС.

По данным ведомства, они были задержаны при подготовке к совершению террористических действий против сотрудников правоохранительных органов в Каспийске и Грозном.

«В этих целях бандитами с использованием инструкций, полученных посредством сети Интернет, планировалось изготовление самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при задержании у них нашли оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также записи суицидального характера.